محكمة الاحتلال تصدر قرارا يمكَّن اليهود من «الصلاة» بساحات الأقصى

تواصل- فريق التحرير:

استنكرت العديد من المؤسسات والجهات الفلسطينية قرار محكمة تابعة لدولة الاحتلال بالسماح لليهود بأداء الصلاة في باحات المسجد الأقصى.

وقد كان يسمح لليهود بالوصول إلى باحات الأقصى في أوقات معينة لكن دون الصلاة فيه، قبل قرار المحكمة، الذي أصبح يسمح لليهود بأداء طقوس صامتة في باحات المسجد الأقصى، أو ما يعرف بالصلاة الصامتة.

ولقى القرار اعتراض مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس وجهات فلسطينية وإسلامية، كما وصفت دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن قرار دولة الاحتلال بالباطل.

يذكر أن قرار محكمة دولة الاحتلال قد صدر الثلاثاء الماضي بعد استئناف قدمه الحاخام الإسرائيلي أرييه ليبو الذي منع من الوصول إلى باحات المسجد الأقصى لأسبوعين بعد توقيفه أواخر الشهر الماضي وهو يؤدي صلاة صامتة.

يذكر أن القوات الإسرائيلية تسيطر على مداخل باحات المسجد الأقصى الذي يعتبر أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.