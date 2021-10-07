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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«النيابة» تحدد عقوبة مخالفة أحكام العزل والحجر المؤسسي

«النيابة» تحدد عقوبة مخالفة أحكام العزل والحجر المؤسسي
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، أنه يُحظر مخالفة أحكام العزل أو الحجر الصحي المؤسسي الصادر عن الجهة المختصة من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم، وخرق أي من ذلك يوجب المُساءلة الجزائية.

وقالت النيابة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن العقوبات تشمل غرامة تصل إلى 200 ألف ريال والسجن مدة تصل إلى سنتينن.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه : “إذا تكرر ارتكاب الواقعة تضاعف العقوبة الموقعة في السابقة عنها، وفي حال ارتكاب الواقعة من قبل غير السعودي يتم إبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه”.

 

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