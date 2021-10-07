تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم في المملكة

تواصل- واس:
أصدرت وكالة الأنباء السعودية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.75 .
الدرهم الإماراتي 3.67 .
الدينار البحريني 0.37 .
الريال العماني 0.38 .
الريال القطري 3.64 .
الدينار الكويتي 0.30 .
الجنيه المصري 15.65 .
اليورو 0.86 .
الجنيه الإسترليني 0.73 .
اليوان الصيني 6.44 .
وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:
الذهب 1758.5 دولارًا أمريكيًا للأوقية.
الفضة 22.63 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 989.8 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 1971.5 دولارًا للأوقية.
وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:
برنت 82.11 دولارًا أمريكيًا.
نايمكس خفيف 78.4 دولارًا.
نفط الغاز 706.5 دولارات.
الغاز الطبيعي 5.61 دولارات.
غاز البروبان 6162 دولارًا.