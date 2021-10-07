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تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم في المملكة

تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم في المملكة
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 تواصل- واس:

أصدرت وكالة الأنباء السعودية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.

ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

الريال السعودي 3.75 .

الدرهم الإماراتي 3.67 .

الدينار البحريني 0.37 .

الريال العماني 0.38 .

الريال القطري 3.64 .

الدينار الكويتي 0.30 .

الجنيه المصري 15.65 .

اليورو 0.86 .

الجنيه الإسترليني 0.73 .

اليوان الصيني 6.44 .

وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:

الذهب 1758.5 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

الفضة 22.63 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 989.8 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 1971.5 دولارًا للأوقية.

وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:

برنت 82.11 دولارًا أمريكيًا.

نايمكس خفيف 78.4 دولارًا.

نفط الغاز 706.5 دولارات.

الغاز الطبيعي 5.61 دولارات.

غاز البروبان 6162 دولارًا.

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