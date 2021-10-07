سماع دوي انفجار.. ماذا حدث في حريق برج بالعاصمة الكويتية؟

تواصل – فريق التحرير:

اندلع حريق بأحد الأبراج في العاصمة الكويتية، مساء اليوم، ما أسفر عن احتراق الدور الثالث بالمبنى.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام كويتية، فقد نجح رجال الإطفاء في إنقاذ 7 عمال، حوصروا في أحد أدوار برج في العاصمة اندلعت به النيران.

ونقلت عن مصادر في الإدارة العامة للإطفاء أنه وقع حريق بالدور الثالث في برج يتكون من 15 دورا في محافظة العاصمة.

وأفادت المصادر أن الحريق امتد إلى 3 أدوار، فيما سمعت أصوات انفجار لإسطوانات غاز.

كما عملت قوات الدفاع المدني على عدم امتداد النيران إلى المباني المجاورة للمبنى.