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شاهد رد فعل مذيع فاجأه الزلزال أثناء إلقاء نشره على الهواء

شاهد رد فعل مذيع فاجأه الزلزال أثناء إلقاء نشره على الهواء
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد رد فعل 3 مذيعين يابانيين، فاجأهم زلزال قوي ضرب العاصمة طوكيو اليوم الخميس ، أثناء وجودهم في الاستوديو لتقديم نشرة إخبارية.

وتسبب الزلزال في اهتزاز الأستديو بشدة ،لتظهر حالة رعب وخوف على المذيعة وزميلها المذيع ، حتى كادا أن ينزلا تحت “الطاولة”، بينما استمر المذيع الثالث الذي كان يقرأ النشرة في مواصلة قراءة الأخبار بكل ثبات وكأن شيئًا لم يكن، وهو ما وصفه النشطاء “ببرود أعصاب المذيع”.

وأشارت تقارير إعلامية إلى مقتل شخص واحد في العاصمة اليابانية، وانقطاع التيار الكهربائي عن نحو 250 منزلاً في بعض المناطق، نتيجة الزلزال الذي سجل 6 درجات على مقياس ريختر.

 

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