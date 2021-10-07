فيديو مؤثر .. ماذا قال «الملك فهد» عن شباب المملكة؟

تواصل – فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو للملك فهد بن عبد العزيز،رحمه الله، على مواقع التواصل، والذي أثني فيه الملك فهد على أخلاق الشباب السعودي، الذي تربّى على صحيح العقيدة الإسلامية.

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشره حساب الملك فهد بن عبد العزيز يقول في حديثه عن شباب المملكة : “شباب المملكة من خيرة شباب العالم، مؤكداً أن الشباب تربّى وترعرع في أحضان العقيدة الإسلامية”.

وأضاف الملك فهد في حديثه أن العقيدة الإسلامية أبانت الطريق للشباب وللإنسان عامة، كيف يعرف جادة الطريق في حياته.

وطالب الملك فهد،رحمه الله، بتبسيط الأمور، وعدم تعقيد أمور الشريعة والعقيدة الإسلامية، حتى يستطيع الشباب أن يحمل راية الإسلام كما حملها آباؤه وأجداده.