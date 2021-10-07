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شاهد.. أمطار الخير على «طريق الخشل» بالعارضة

شاهد.. أمطار الخير على «طريق الخشل» بالعارضة
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تواصل – فريق التحرير:

شهد طريق الخشل بالعارضة بمنطقة جازان مساء اليوم الخميس، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين,وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

 

 

 

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