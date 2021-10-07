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المرور يضبط 3 آلاف مركبة ويحذر من الوقوف في هذه الأماكن

المرور يضبط 3 آلاف مركبة ويحذر من الوقوف في هذه الأماكن
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تواصل- فريق التحرير:

نفذت الإدارة العامة للمرور حملات ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكنت الحملة من ضبط أكثر من 3 آلاف مركبة مخالفة في جميع مناطق المملكة.

ونشر حساب “المرور” عبر موقع “تويتر”، بيانًا قال فيه إنه تم تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف : “ضبطت إدارة المرور بمختلف مناطق المملكة  3010 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة”.

وتابع “المرور” : “جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة “.

وفي النهاية أهابت إدارة المرور بالجميع بالتعاون والإلتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

 

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