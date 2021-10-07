استشاري يوضح معلومات مهمة عن «تضخم البروستاتا الحميد»

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كشف د.سعد الرشيدي طبيب استشاري – جراحة الكلى والمسالك البولية و أمراض الذكورة والعقم عن بعض المعلومات المهمة عن تضخم البروستاتا الحميد.
وقال الرشيدي، عبر حسابه في “تويتر”: ثلاث معلومات عن تضخم البروستاتا الحميد :
1.التضخم الحميد لا يؤدي إلى ورم خبيث.
2.الحجم ليس معيار ( الأعراض أهم ).
3.الأدوية تؤخذ على فترات طويلة وليست مؤقتة.
ثلاث معلومات عن تضخم البروستاتا الحميد :
1.التضخم الحميد لا يؤدي الى ورم خبيث.
2.الحجم ليس معيار ( الاعراض اهم ).
3.الادوية تؤخذ على فترات طويلة وليست مؤقته.pic.twitter.com/N9nw9x2zq7
— Dr.Saad Alrasheedi د.سعد الرشيدي (@saadAlrasheedi9)October 7, 2021