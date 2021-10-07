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استشاري يوضح معلومات مهمة عن «تضخم البروستاتا الحميد»

استشاري يوضح معلومات مهمة عن «تضخم البروستاتا الحميد»
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تواصل – فريق التحرير:

كشف د.سعد الرشيدي طبيب استشاري – جراحة الكلى والمسالك البولية و أمراض الذكورة والعقم عن بعض المعلومات المهمة عن تضخم البروستاتا الحميد.

وقال الرشيدي، عبر حسابه في “تويتر”: ثلاث معلومات عن تضخم البروستاتا الحميد :

1.التضخم الحميد لا يؤدي إلى ورم خبيث.

2.الحجم ليس معيار ( الأعراض أهم ).

3.الأدوية تؤخذ على فترات طويلة وليست مؤقتة.

 

 

 

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