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عمليات عنف بحق المهاجرين.. والمفوضية الأوروبية تطالب بتحقيق عاجل

عمليات عنف بحق المهاجرين.. والمفوضية الأوروبية تطالب بتحقيق عاجل
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تواصل – وكالات:

دعت المفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق عاجل في عمليات عنف وصد بحق المهاجرين عنوة بعد أن وثقت صحيفة دير شبيغل وقناة إيه.آر.دي بألمانيا ما قالتا إنها عمليات من هذا النوع نفذها مسؤولون يونانيون وكروات.

وقال تقرير، إن “قوات خاصة من اليونان وكرواتيا أخفت هويتها في بعض الأحيان خلال مثل هذه العمليات”.

وأضاف التقرير أنه “تم الحصول على تسجيل بالفيديو لإحدى عشرة عملية من هذا النوع نفذتها الشرطة الكرواتية في البوسنة وعلى أدلة من بينها مقطع لخفر السواحل اليوناني وهو يجبر مهاجرين على الرجوع إلى بحر إيجه”.

ولم تتمكن وكالة “رويترز” من التحقق من صحة الاتهامات، فيما قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الأمر يتطلب تحقيقا.

وأضاف أن “المفوضية تعارض بشدة أي ممارسات صد للمهاجرين وقد أكدت مرارا على أن مثل هذه الممارسات مخالفة للقانون”.

وردا على التقرير الإعلامي الألماني، قال وزير الداخلية الكرواتي، دافور بوزينوفيتش، إن الشرطة ستجري تحقيقا.

وقالت وزارة الهجرة اليونانية إنها ستصدر بيانا صحفيا قريبا حيال هذا الأمر الذي يتنافى مع قيم الإنسانية والقانون الدولي.

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