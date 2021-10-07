الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

البيت الأبيض يعلن اعتماد فايزر للأطفال تحت سن 11 عاما قبل نهاية نوفمبر

البيت الأبيض يعلن اعتماد فايزر للأطفال تحت سن 11 عاما قبل نهاية نوفمبر
0

تواصل – متابعات:

قال البيت الأبيض إنه سيتم اعتماد لقاح فايزر للأطفال تحت سن 11 عاما قبل نهاية نوفمبر.

وفي سياق متصل؛ قالت شركتا فايزر وبيونتك صباح اليوم الخميس إنهما طلبتا من المنظمين الفيدراليين السماح باستخدام لقاح فيروس كورونا في حالات الطوارئ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا، وهي خطوة يمكن أن تساعد في حماية أكثر من 28 مليون شخص في الولايات المتحدة، وملايين الأطفال عالميا، بحسب “العربية نت”.

وقالت الشركات إنها كانت تقدم بيانات تدعم التغيير إلى إدارة الغذاء والدواء، وقد وعدت الوكالة بالتحرك بسرعة بشأن الطلب وحددت مبدئيًا اجتماعًا في 26 أكتوبر للنظر في الأمر.

مواد ذات صلة

جزيرة أمريكية ليس بها شوارع ولا سيارات.. تحتل المركز الأول في متوسط دخل الفرد

جزيرة أمريكية ليس بها شوارع ولا سيارات.. تحتل المركز الأول في متوسط دخل الفرد

وكيل الصحة: لقاحا «فايزر» و «مودرنا» يوفران حماية 95% لمدة 6 أشهر

وكيل الصحة: لقاحا «فايزر» و «مودرنا» يوفران حماية 95% لمدة 6 أشهر

«الصحة» تكشف الإصابات الجديدة بكورونا وحالات التعافي والوفيات

«الصحة» تكشف الإصابات الجديدة بكورونا وحالات التعافي والوفيات

بسبب «كورونا».. امرأة تنجب طفلاً دون أن تدري

بسبب «كورونا».. امرأة تنجب طفلاً دون أن تدري

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>