جزيرة أمريكية ليس بها شوارع ولا سيارات.. تحتل المركز الأول في متوسط دخل الفرد

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تتربع “جزيرة فيشر” الأمريكية على القمة من حيث أكبر متوسط دخل فرد سنوي في أمريكا، حيث أن دخل الفرد فيها سنوياً يصل إلى مليونين و 200 ألف دولار.

وتقع جزيرة فيشر، والتي يطلق عليها أيضاً جزيرة الأثرياء، قرب ميامي بولاية فلوريدا، ولا يوجد بها شوارع ولا سيارات، كما أن الدخول لها عن طريق العبّارات ولا يدخلها أي شخص، ورغم جائحة كورونا إلا أنهم ازدادوا غنى أكثر من قبل.

وقد أقيمت مراسي لليخوت قادرة على استقبال السفن التي يزيد طولها عن 60 مترًا، وفي الجزء الشرقي توجد منطقة ترفيهية بالمنتجع مع ملعب للأطفال وشاطئ بطول 700 متر.

على طول محيط المنطقة توجد منازل من ستة طوابق وفيلات وفنادق مجهزة بحمامات سباحة خارجية ومساحات خضراء.

تم إحضار رمال الشاطئ خصيصًا من جزر البهاما، وتم جمع أشجار النخيل والزهور والطيور المزخرفة في الحدائق: طيور النحام الوردي وطائر الطوقان وماكاو، من جميع أنحاء المحيط الهادئ والمحيط الهندي.