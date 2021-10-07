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الكويت.. إعلان وشيك بإلغاء قرار أثار غضبا شعبيا يتعلق بالوافدين

الكويت.. إعلان وشيك بإلغاء قرار أثار غضبا شعبيا يتعلق بالوافدين
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 تواصل – فريق التحرير:

أفادت صحيفة “الأنباء” الكويتية، أن مجلس الوزراء على وشك إصدار قرار بإلغاء قرار حظر تجديد إقامات الوافدين الذين بلغوا 60 عاما فما فوق.

وحسب الصحيفة فإن إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء الكويتي، ألغت قرار حظر تجديد إقامات الوافدين الذين بلغوا 60 عاما فما فوق، الذي صدر عن هيئة القوى العاملة في أغسطس 2020، وقوبل برفض شعبي واسع.

واعتبرت “الفتوى والتشريع”، أنه لا وجود قانونيا للقرار، باعتباره صادرا من غير مختص بإصداره مما يصمه بعيب عدم الاختصاص، وأن مدير هيئة القوى العاملة، غير مخول بإصدار قواعد، وإجراءات منح الإذن بالعمل.

وكان تقرير حكومي كويتي صادر عن نظام سوق العم، كشف  أن الجاليتين الهندية والمصرية، تشكلان النسبة الأعلى بين المغادرين لسوق العمل في الربع الأول من العام الجاري في الكويت.

وبين التقرير الذي نشرته صحيفه “القبس” ارتفاع نسبة المغادرين من الجنسية الهندية بإجمالي 21341 شخصا، تلاهم المصريون بـ11135 مغادرا ثم البنغال بـ6136، وذلك في القطاع الخاص فقط.

أما قطاع العمالة المنزلية، فتصدرت الهند كذلك النسب الأعلى في إجمالي المغادرين البالغ عددهم 17398 مقيما، حيث بلغت أعداد الهنود المغادرين لهذا القطاع 10169، في حين جاء الفلبينيون ثانيا بـ2543 مغادرا.

وبلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية في سوق العمل الكويتي حتى نهاية مارس الماضي مليونا و536 ألفا و33 عاملا، موزعين بين القطاعين الخاص والحكومي.

أما قطاع العمالة المنزلية، فقد بلغ إجمالي العمالة فيه حتى مارس الماضي 651 ألفا و265 عاملا، بانخفاض 17398 عما سجلته احصائيات العام الماضي.

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