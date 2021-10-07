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شاهد.. لحظة سقوط طائرة رجل أعمال شهير ومصرعه رفقة زوجته وابنه

شاهد.. لحظة سقوط طائرة رجل أعمال شهير ومصرعه رفقة زوجته وابنه
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تواصل- وكالات:

وثقت عدسة كاميرا لحظات مروعة لسقوط طائرة رجل أعمال مشهور، على منطقة سكنية في ضواحي مدينة ميلانو.

وفي التفاصيل، قُتل رجل الأعمال الملياردير الشهير بيتريسكو وزوجته وابنه، إلى جانب رجل الأعمال الإيطالي فيليبو ناسيمبيني البالغ من العمر 32 عاما وزوجته وطفلهما.

سجلت عدسة كاميرا لحظات مروعة لارتطام طائرة خاصة لملياردير ببناء في ضواحي مدينة ميلانو، ما أسفر عن مقتله مع عائلته وجميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 8 أشخاص.

تظهر اللقطات الصورة، التي التقطتها على ما يبدو سيارة ثبت فيها كاميرا لتسجيل حركة الطريق، الطائرة وهي تهبط بشكل شبه عمودي نحو بناء قيل إنه مهجور في ضواحي ميلانو.

وتحولت الطائرة من نوع (Pilatus PC-12) إلى ما يشبه كتلة نارية مشتعلة داخل البناء لتشتعل النيران بكامل البناء وتخرج أعمدة الدخان بشكل كثيف، قبل وصول فرق الإنقاذ والإطفاء.

وبحسب “ديلي ميل” البريطانية، أقلعت الطائرة من مطار ليناتي في ميلانو وبعد وقت قصير في الواحدة ظهرا توجهت إلى أولبيا في شمال جزيرة سردينيا الإيطالية لتتحطم بعد 11 دقيقة فقط في سان دوناتو ميلانيز.

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