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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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خبير يحذر من علامات شائعة في البطاطس.. مركب سام

خبير يحذر من علامات شائعة في البطاطس.. مركب سام
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تواصل – وكالات:

حذّر الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف، من علامات تظهر على البطاطس يجب تجنبها عن شرائها كونها قد تسبب تسمم.

وقال الطبيب الروسي، خلال برنامجه  في قناة “روسيا 1″، إن وجود الدرنات الخضراء الظاهرة على حبة البطاطس نفسها خطر ويجب تجنب البطاطس التي تظهر عليها هذه العلامات عند الشراء.

وحذر مياسنيكوف من أن “الأجزاء الخضراء من البطاطس تحتوي على مركب السولانين السام”.

كما نصح مياسنيكوف بتناول البطاطس المهروسة أو المسلوقة مع قشورها، لأنها تحتوي على البوتاسيوم، وهي مفيدة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. كما أوصى بإعطاء الأفضلية للبطاطس الطازجة أول قطافها.

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