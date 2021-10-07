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شروط الاستفادة من خدمة بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية

شروط الاستفادة من خدمة بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية للعامة للجوازات أن خدمة بلاغ التغيب للعمالة المنزلية تمكن صاحب العمل من تتقديم بلاغ تغيب تسجيل هروب آليًا.

وذكرت الجوازات شروط الاستفادة من الخدمة وقد تمثلت في التالي:

وذكرت الجوازات أنه قبل وأثناء تسجيل تقديم بلاغ تغيب عمالة منزلية عن العمل يجب التحقق من أن تكون الإقامة سارية المفعول، ويكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول.

وأضافت أنه لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب من أبشر وإنما عبر مراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ، وألا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.

وتابعت: إذا تجاوز 15 يومًا، لا يتم إلغاؤه نهائيًا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.

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