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قصة المعلم الذي ظهر مع وزير التعليم بـ «عكازين» لتكريمه.. إعاقة حركية وفشل كلوي

قصة المعلم الذي ظهر مع وزير التعليم بـ «عكازين» لتكريمه.. إعاقة حركية وفشل كلوي
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تواصل – فريق التحرير:

لفت أحد المعلمين الأنظار خلال احتفالية وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلم والتي رعاها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وكرّم عدداً من المعلمين، حيث ظهر ذلك المعلم برفقة الوزير بعكازين.

وكشف المعلم الذي يدعى هاني أسعد قفاص، عن أنه يعاني من إعاقة حركية وفشل كلوي ما اضطره لاستعمال العكازين، مشيراً إلى أن مرضه لم يمنعه من تأدية واجبه في تعليم طلابه.

وقال قفاص وفقاً لـ “العربية نت”، إنه قدم خلال جائحة كورونا دروساً عن بُعد لطلابه عبر منصة “مدرستي” خلال جلسات غسيل الكلى، حيث كان يجري جلسات الغسيل 3 أيام أسبوعياً.

وعبّر عن سعادته واعتزازه بتكريم وزير التعليم له وأنه يعد ثمرة عطائه خلال 25 سنة كان يؤدي فيها رسالته التعليمية، مؤكداً أن هذا التكريم سيكون حافزاً له لمواصلة العطاء والاجتهاد.

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