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القيمة السوقية لأرامكو تتجاوز تريليوني دولار بعد ارتفاع أسهمها 1%

القيمة السوقية لأرامكو تتجاوز تريليوني دولار بعد ارتفاع أسهمها 1%
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسهم أرامكو بأكثر من 1% إلى 37.8 ريال في التعاملات المبكرة، ليبلغ تقييم الشركة تريليوني دولار مجدداً.

وباتت شركة أرامكو قاب قوسين أو أدنى من الظفر بعرش أعلى شركات العالم قيمة سوقية، وإزاحة عملاق التكنولوجيا “أبل”، بحسب العربية نت.

وقد قفزت أسهم شركة النفط الحكومية العملاقة على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة في الفترة الأخيرة، مما زاد قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار، أي أقل بقليل من قيمة شركة أبل عند 2.3 تريليون دولار.

وأنهى سهم أرامكو تداولات يوم الأربعاء على قيمة سوقية عند 7.21 تريليون ريال، بينما تجاوز في التعاملات المبكرة لجلسة اليوم 7.54 تريليون ريال.

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