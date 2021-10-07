ريادة الأعمال باتحاد الغرف تشارك في القمة الافتراضية لاتحاد الشباب G20

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شاركت اللجنة الوطنية لريادة الأعمال باتحاد الغرف السعودية، في القمة الافتراضية لاتحاد رواد الأعمال الشباب لقمة العشرين المقامة في ميلان بإيطاليا خلال الفترة من ٥-٦ أكتوبر ٢٠٢١ تحت عنوان “النهضة العالمية : للاستدامة والشمولية والابتكار من أجل الازدهار”.

من جانبه أكد الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب لدول مجموعة العشرين بالقمة، أن ريادة الأعمال تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد السعودي ورؤية 2030، وكلنا فخر بتحقيق المملكة المرتبة الأولى عالمياً في 4 مؤشرات لريادة الأعمال.

فيما قال رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال في اتحاد الغرف السعودية الأستاذ رياض الزامل، أن قطاع ريادة الأعمال بالمملكة يحظى بدعم كبير من الدولة، والقمة تعكس أهمية القطاع وتأثيره في التنمية الاقتصادية المستدامة بدول G20 .