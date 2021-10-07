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هذا ما يفعله كوب واحد من عصير الرمان في جسمك خلال دقائق

هذا ما يفعله كوب واحد من عصير الرمان في جسمك خلال دقائق
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تواصل – وكالات :

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من منظمة السكري في المملكة المتحدة، أن تناول عصير الرمان، ينطوي على فوائد عديدة أهمها خفض مستويات السكر المرتفعة في الدم خلال 15 دقيقة فقط.

خلال الدراسة، أعطى الباحثون، للمشاركين الماء المحلى بالإضافة إلى 230 مل من عصير الرمان، ووجدوا أن استجابة الجلوكوز كانت منخفضة لدى المرضى الذين شربوا عصير الرمان.

لم يغير الماء مستويات السكر في الدم، ولكن الأشخاص الذين تناولوا عصير الرمان كان لديهم مستويات منخفضة من السكر في الدم بعد 15 دقيقة من شرب العصير.

وتشير النتائج التي توصل إليها الباحثون، إلى أن شرب عصير الرمان يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري الذين يتمتعون بوزن طبيعي.

وينصح الخبراء، مرضى السكري بعدم تناول عصير الرمان، قبل استشارة الطبيب لتحديد الكمية المطلوبة وتفادي الإفراط في تناوله، وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

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