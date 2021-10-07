تجربة حقيقية للدخول إلى عين الإعصار.. هكذا يبدو من الداخل (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

نشرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية (NOAA)، لقطات مذهلة ومثيرة، حيث أعطت الفرصة لإلقاء نظرة شاملة من داخل إعصار قوي، بحسب ما نقل موقع “ساينس أليرت” Science Alert.

وصُوّر فيديو داخل إعصار Sam في 30 سبتمبر 2021، بواسطة مركبة غير مأهولة تعرف باسم Saildrone Explorer SD 1045. وكان على المركبة غير المأهولة (USV) أن تقاوم رياحا بسرعة 193 كم/ساعة، و15 مترا من الموجات العالية، بحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، بحسب العربية نت.

وتشارك SD 1045 في مهمة لجمع البيانات في الوقت الفعلي، التي يمكن استخدامها بعد ذلك لتحسين نماذج التنبؤ بالأعاصير. وتأتي مزودة بـ “جناح إعصار” خاص، ما يعني أنه يمكنها العمل والاستمرار في التسجيل في أكثر الظروف العاصفة.

وزُوّدت Saildrone Explorer SD 1045 بمستشعرات الأرصاد الجوية وعلوم المحيطات لجمع البيانات، فضلا عن الميكروفونات والكاميرات. ومدعومة بأشعة الشمس والرياح، يستخدم الذكاء الاصطناعي للتعلم الآلي لتحليل البيانات المختلفة فور وصولها.

وتُشغّل المركبة بواسطة طيار بشري عبر رابط قمر صناعي، ويمكنها البقاء والعمل لأكثر من عام في البحر. ويوجد حاليا خمسة من هذه الأجهزة المستقلة في المحيط الأطلسي، وسجل الأسطول ككل أكثر من 13000 يوم على الأمواج، تغطي أكثر من 500,000 ميل بحري.

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