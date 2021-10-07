بالأرقام .. تحقيقات «نزاهة» طالت عدداً من موظفي الدفاع والداخلية والحرس الوطني

تواصل- فريق التحرير:

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر صفر 1443 هـ.

وقامت الهيئة بالتحقيق مع 639 متهما في قضايا إدارية وجنائية، وأوقفت 271 مواطنا ومقيما.

وأوضحت الهيئة أن الموقوفين منهم موظفون بوزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى عدد من موظفين آخرين بعدة مؤسسات.

ونوّهت أن الموقوفين تورطوا في تهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، حيث تقوم الهيئة باستجوابهم.