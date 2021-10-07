الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بالأرقام .. تحقيقات «نزاهة» طالت عدداً من موظفي الدفاع والداخلية والحرس الوطني

بالأرقام .. تحقيقات «نزاهة» طالت عدداً من موظفي الدفاع والداخلية والحرس الوطني
0

تواصل- فريق التحرير:

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر صفر 1443 هـ.
وقامت الهيئة بالتحقيق مع 639 متهما في قضايا إدارية وجنائية، وأوقفت 271 مواطنا ومقيما.
وأوضحت الهيئة أن الموقوفين منهم موظفون بوزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى عدد من موظفين آخرين بعدة مؤسسات.
ونوّهت أن الموقوفين تورطوا في تهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، حيث تقوم الهيئة باستجوابهم.

 

مواد ذات صلة

هل يشترط التسجيل في «أبشر» لاستخراج بطاقة شخصية للنساء؟..«الأحوال المدنية» توضح

هل يشترط التسجيل في «أبشر» لاستخراج بطاقة شخصية للنساء؟..«الأحوال المدنية» توضح

«الداخلية» تشترط التحصين الكامل شرط لدخول المناسبات والمنشآت وركوب الطائرات

«الداخلية» تشترط التحصين الكامل شرط لدخول المناسبات والمنشآت وركوب الطائرات

أطلق عليه النار.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر في الجوف

أطلق عليه النار.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر في الجوف

وزارة الحرس الوطني تعلن نتائج القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

وزارة الحرس الوطني تعلن نتائج القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة