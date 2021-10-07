الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

خطّط لاستهداف المساجد.. السجن ينتظر مؤسس مملكة الكراهية بفرنسا

خطّط لاستهداف المساجد.. السجن ينتظر مؤسس مملكة الكراهية بفرنسا
0

تواصل- وكالات:

“ينسق، يقود، يخطط، ويحرض الآخرين”، كانت هذه أوصاف المدعي العام الفرنسي لمؤسس “منظمة الجيش السري” في فرنسا ، الذي يقوم باستهداف مساجد المسلمين في البلاد.

وكانت النيابة العامة الفرنسية قد طالبت بالسجن عشر سنوات لرئيس خلية “منظمة الجيش السري”، الذي يواجه تهم التخطيط لهجمات تستهدف المساجد.

وفي التفاصيل التي ذكرتها وكالة فرانس برس، فإن المجموعة الصغيرة التي تشكلت في 2016، وتم حلها في 2017، تسعى لمحاربة الهجرة وانتشار الإسلام.

ويدعى زعيم المنظمة  بـ “لوغان نيسين”، والذي مثل أمام المحكمة وتولى دور “الوصي”.

وقد دافع مؤسس المنظمة السرية عن نفسه، وأن مجموعته الصغيرة لديها عقيدة يمينية متطرفة تدعو للكراهية وكانت تتمتع بعمل منظم، لكنها لم تنتقل إلى مرحلة التنفيذ.

من جهته أكد المدعي العام أمام المحكمة الجنائية في باريس أنه ليس وصيا، لكنه ملك في مملكة الكراهية الخاصة به.

وأضاف أن كراهيته مطلقة غير محدودة، تصميمه لا يتزعزع.. يخلق، ينسق، يقود، يخطط، ويحرض الآخرين.

وطالب المدعي العام إنزال عقوبة السجن بحقهم لمدة تتراوح بين خمس سنوات، مع وقف التنفيذ جزئياً، إلى ثماني سنوات.

مواد ذات صلة

أرقام صادمة.. أكثر من 216 ألف طفل ضحايا انتهاكات جنسية ارتكبها رجال الكنيسة بفرنسا  

أرقام صادمة.. أكثر من 216 ألف طفل ضحايا انتهاكات جنسية ارتكبها رجال الكنيسة بفرنسا  

أزمة غاز تضرب أوروبا .. هل تعيش القارة العجوز شتاء شديد البرودة؟

أزمة غاز تضرب أوروبا .. هل تعيش القارة العجوز شتاء شديد البرودة؟

لم يسأل عنهما أحد من الجيران.. طفلتان أمضتا أياماً بالمنزل مع جثة والدتهما بفرنسا

لم يسأل عنهما أحد من الجيران.. طفلتان أمضتا أياماً بالمنزل مع جثة والدتهما بفرنسا

المئات يتلقون لقاح كورونا منتهي الصلاحية بدولة أوربية.. تعرف على  مصيرهم

المئات يتلقون لقاح كورونا منتهي الصلاحية بدولة أوربية.. تعرف على  مصيرهم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>