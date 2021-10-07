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«قانوني» يتوقع عقوبة سائق الشاحنة المدينة.. تسبب في مقتل وإصابة 9 أشخاص

«قانوني» يتوقع عقوبة سائق الشاحنة المدينة.. تسبب في مقتل وإصابة 9 أشخاص
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المحامي والقانوني عبدالرحمن المحمدي، توقيع عقوبة القتل تعزيراً بحق سائق الشاحنة الذي صدم عدداً من المركبات أمام إحدى إشارات المرور في المدينة المنورة، ما تسبب في وفاة وإصابة عدة أشخاص.

وأشار المحمدي وفقاً لـ “عكاظ”، إلى أن القضاء سبق له الحكم بالقتل على سائق شاحنة مخمور تسبب في وفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حـادث مروري وقع بالرياض عام 1439 هـ.

وأوضح أن وقوع حوادث السير تحت تأثير المسكرات أو المواد المخدرة يعاقب فاعلها بالسجن 4 سنوات والغرامة 200 ألف ريال إذا نتج عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، مع منح ورثة المتوفين حق المطالبة بالديات المقررة شرعاً.

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