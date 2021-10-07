تغطية جبل بالقماش.. «السويد» تخشى ذوبانه في الصيف

تواصل – وكالات:

أعلن في السويد عن خطة غريبة، للحيلولة دون ذوبان جبل جليدي في فصل الصيف.

وذكر منظمو المبادرة: استخدمنا غطاءً من القماش المصنوع من الصوف ونشاء الذرة لحماية جزء من جبل «هيلاغز» الجليدي – أعلى جبال السويد جنوبي الدائرة القطبية الشمالية – خلال فصل الصيف، ونجحت فكرتنا في منع ذوبان قرابة 3.5 متر من الجبل، وهذه المرة الأولى التي تطبق فيها الفكرة في الدول الاسكندنافية.

وفي حديثه لوكالة رويترز قال إريك هاس، أحد المشاركين في التجربة: “قمنا بتغطية جزء صغير من الكتلة الجليدية، وقد حمى هذا الغطاء فعليا ما بين 3.5 و4 أمتار من الذوبان، ونأمل في إعادة التجربة على مساحة تزيد على 40 مترا مربعا وسنشرك باحثين في علوم الجليد لتوفير نهج علمي؛ لنعرف فقط ما إذا كان بالإمكان إبطاء وتيرة الذوبان عن المعتاد أم لا”.

وتتسبب التغيرات المناخية في التأثير على حجم الكتل الجليدية في مختلف أرجاء العالم، وذكر تقرير لوكالة رويترز الإخبارية أن جبل «كابنيكايسه» الذي يعد أعلى جبال السويد؛ فقد خلال العامين الأخيرين مترين من ارتفاعه.