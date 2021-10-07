الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تغطية جبل بالقماش.. «السويد» تخشى ذوبانه في الصيف

تغطية جبل بالقماش.. «السويد» تخشى ذوبانه في الصيف
0

تواصل – وكالات:

أعلن في السويد عن خطة غريبة، للحيلولة دون ذوبان جبل جليدي في فصل الصيف.

وذكر منظمو المبادرة: استخدمنا غطاءً من القماش المصنوع من الصوف ونشاء الذرة لحماية جزء من جبل «هيلاغز» الجليدي – أعلى جبال السويد جنوبي الدائرة القطبية الشمالية – خلال فصل الصيف، ونجحت فكرتنا في منع ذوبان قرابة 3.5 متر من الجبل، وهذه المرة الأولى التي تطبق فيها الفكرة في الدول الاسكندنافية.

وفي حديثه لوكالة رويترز قال إريك هاس، أحد المشاركين في التجربة: “قمنا بتغطية جزء صغير من الكتلة الجليدية، وقد حمى هذا الغطاء فعليا ما بين 3.5 و4 أمتار من الذوبان، ونأمل في إعادة التجربة على مساحة تزيد على 40 مترا مربعا وسنشرك باحثين في علوم الجليد لتوفير نهج علمي؛ لنعرف فقط ما إذا كان بالإمكان إبطاء وتيرة الذوبان عن المعتاد أم لا”.

وتتسبب التغيرات المناخية في التأثير على حجم الكتل الجليدية في مختلف أرجاء العالم، وذكر تقرير لوكالة رويترز الإخبارية أن جبل «كابنيكايسه» الذي يعد أعلى جبال السويد؛ فقد خلال العامين الأخيرين مترين من ارتفاعه.

 

مواد ذات صلة

قرار عاجل.. دولة أوروبية توقف استخدام هذا اللقاح بعد ظهور آثار جانبية خطيرة

قرار عاجل.. دولة أوروبية توقف استخدام هذا اللقاح بعد ظهور آثار جانبية خطيرة

حادث مروع ينهي حياة رسام الكاريكاتير السويدي المسيء للنبي ﷺ

حادث مروع ينهي حياة رسام الكاريكاتير السويدي المسيء للنبي ﷺ

بعد عملية استخباراتية دقيقة..شاهد لقطات استهداف وتدمير زورقين حوثيين بالحديدة

بعد عملية استخباراتية دقيقة..شاهد لقطات استهداف وتدمير زورقين حوثيين بالحديدة

دولة أوروبية تمنع تسمية المواليد باسم «فلاديمير بوتين»

دولة أوروبية تمنع تسمية المواليد باسم «فلاديمير بوتين»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة