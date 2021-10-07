الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

حافظة أسطورية .. طفل يمتلك ذاكرة حديدية في حفظ القرآن (فيديو متداول)

حافظة أسطورية .. طفل يمتلك ذاكرة حديدية في حفظ القرآن (فيديو متداول)
0

تواصل- فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل يمتلك ذاكرة حديدية في حفظ القرآن الكريم.
وبحسب ما تم تداوله يظهر الفيديو الطفل، وهو يطوف على الأطفال الجالسين، حيث يقوم كل طفل بقراءة الآية التي يكتبها في اللوح وهو يأتي بما بعدها من حفظه دون أن يحتاج أن يتذكّر ولو لثانية واحدة.
كما يظهر الفيديو جلوس الأطفال في ساحة واسعة وهم جلوس، ويمر عليهم الطفل صاحب الذاكرة الأسطورية، حيث يتلو أحد الأطفال الجالسين جزء من آية ويقوم الطفل بإكمالها، ثم يتلو من بعده جزء من آية أخرى في سورة مختلفة، فيجيبه الطفل بباقي الآي بطريقة سريعة تدل على قوة الذاكرة.

مواد ذات صلة

قصة ملهمة.. ستيني يتوج بلقب «أكبر حافظ» ويقود أسرته لحفظ القرآن بجدة

قصة ملهمة.. ستيني يتوج بلقب «أكبر حافظ» ويقود أسرته لحفظ القرآن بجدة

أكثر من 8 ملايين وجه مراجع.. تعرّف على نشاطات جمعية «مكنون» الصيفية (فيديو)

أكثر من 8 ملايين وجه مراجع.. تعرّف على نشاطات جمعية «مكنون» الصيفية (فيديو)

القاضي في رسالة لأب ذبح ابنه بمصر: جئت ما لم يأته الوحش والحيوان (فيديو)

القاضي في رسالة لأب ذبح ابنه بمصر: جئت ما لم يأته الوحش والحيوان (فيديو)

بعد 11 يوماً من البحث.. العثور على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر بالرياض

بعد 11 يوماً من البحث.. العثور على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر بالرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة