حافظة أسطورية .. طفل يمتلك ذاكرة حديدية في حفظ القرآن (فيديو متداول)

تواصل- فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل يمتلك ذاكرة حديدية في حفظ القرآن الكريم.

وبحسب ما تم تداوله يظهر الفيديو الطفل، وهو يطوف على الأطفال الجالسين، حيث يقوم كل طفل بقراءة الآية التي يكتبها في اللوح وهو يأتي بما بعدها من حفظه دون أن يحتاج أن يتذكّر ولو لثانية واحدة.

كما يظهر الفيديو جلوس الأطفال في ساحة واسعة وهم جلوس، ويمر عليهم الطفل صاحب الذاكرة الأسطورية، حيث يتلو أحد الأطفال الجالسين جزء من آية ويقوم الطفل بإكمالها، ثم يتلو من بعده جزء من آية أخرى في سورة مختلفة، فيجيبه الطفل بباقي الآي بطريقة سريعة تدل على قوة الذاكرة.