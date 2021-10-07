«التأمينات»: 6 حالات يوقف خلالها معاش المستفيد

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن 6 حالات يتم فيها إيقاف المعاش للمستفيد، وفق ما نصت عليه أنظمة التقاعد.

وأوضحت المؤسسة، عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن المعاش يتم إيقافه في حالة انتهاء العجز الصحي للمستفيدين، أو إذا بلغ أحد الذكور من الأبناء 21 عاماً ما لم يثبت مواصلته للدراسة، وكذلك في حالة الوفاة.

وأضافت أن زواج إحدى المستفيدات من المعاش يدخل ضمن الحالات التي قد تؤدي لإيقافه، وكذلك تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم 26 عاماً، وأيضاً التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية.