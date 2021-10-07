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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمناطق المملكة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمناطق المملكة
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين,وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

توقعات طقس العرب

وتوقع موقع طقس العرب، أن يكون طقس اليوم الخميس حار في عموم المناطق بينما يكون حار نسبياً في المناطق الشمالية ومعتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، بينما يتمر شديد الحرارة في اجزاء من المنطقة الشرقية نهاراً ودرجات الحرارة في بداية الأربعين مئوية.

كما وتستمر فرصة هطول زخات رعدية من الأمطار محلية الطابع والشدة على أجزاء من جنوب وجنوب غرب المملكة وصولاً لمرتفعات مكة المكرمة الجنوبية والشرقية ومرتفعات الطائف.

وتبقى الاحتمالية واردة لهطول زخات متفرقة ورعدية من الأمطار في منطقة الربع الخالي وأجزاء من جنوب منطقة الرياض إدارياً، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في عموم المناطق بينما تكون شمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً على اجزاء من سواحل البحر الأحمر.

درجات الحرارة

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