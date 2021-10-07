أغرب طلب لسجين قبل تنفيذ حكم إعدامه بأمريكا

تواصل- وكالات:

سمحت إدارة إحدى السجون الأمريكية، لسجين بطلب آخر طلباته قبل تنفيذ حكم الإعدام عليه و هي عادة إنسانية تشير إلى تكريم الإنسان قبل الحكم عليه بالإعدام و إنهاء حياته و لكن طلب ذلك السجين كان غريبا للغاية .

وحسبما نشرت صحيفة ” ديلي ستار”، فإن سجين أمريكي يبلغ من العمر 27 عاما، قام بقتل 3 أشخاص و ألقت السلطات الأمريكية القبض عليه و بعد مرافعات و جلسات طويلة حكم عليه بالإعدام .

طلب السجين أغرب طلب يمكن أن يطلبه شخص في مكانه قبل أن ينفذ عليه حكم الإعدام، فقد أخبر القاضي أنه يرغب في تناول وجبة كبيرة من البرجر و البطاطس المقلية قبل وفاته .

على الرغم من غرابة الطلب، إلا أن القاضي طلب أن يتم إحضار الوجبة التي طلبها المتهم، و قام السجين بطلب لبن مخفوق بقطع الفراولة بالإضافة إلى الوجبة وسط ذهول تام من الحاضرين تجاهه .

وقام السجين بأكل ما طلبه فلم يكن يمزح، فقد تناول الوجبة التي طلبها من مطعم باهظ الثمن و شرب اللبن المخفوق، و قامت المحكمة بعدها بتنفيذ حكم الإعدام فيه .