هل ينتقض الوضوء بشرب «مرق لحم الإبل»؟ الشيخ الخضير يجيب

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أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم انتقاض الوضوء بشرب مرق الإبل.

جاء ذلك ردا على سؤال ورد فيه: “شربْنا مرق الإبل، وقال بعض الحاضرين: (لا بد لكم من إعادة الوضوء)، فهل شرب المرق مثل أكل اللحم؟”.

وأجاب الشيخ بقوله “نقض الوضوء من أكل لحم الإبل لا من مرقها، ولا من لبنها، فهو خاص باللحم، فشُرب المرق لا ينقض الوضوء، وكذلك شرب اللبن”.

وأضاف الشيخ الخضير: “ولحم الإبل يشمل الكبد وما إلى ذلك، فكُلُّه يطلق عليه لحم، مثل لحم الخنزير، فإذا حُرِّم لحم الخنزير فجميع ما حواه جِلدُه تابع له”.