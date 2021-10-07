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شرطة الرياض تضبط سودانيين وتكشف جريمتهما

شرطة الرياض تضبط سودانيين وتكشف جريمتهما
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تواصل- فريق التحرير: 

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية، في العقد الثالث من العمر، لارتكابهما جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة متخذين من وحدتين سكنيتين بمدينة الرياض مقرا لذلك.

وأضاف في بيان له، أنه ضُبط بحوزتهما على مبلغ 918 ألف 141 ريال، وعملات أجنبية، وجري إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

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