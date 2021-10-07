النيابة تباشر 44 قضية إتجار بالبشر بها 58 امرأة ضحايا اعتداءات جنسية 

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في إطار محاربة المملكة لعمليات الاتجار بالبشر، تمكنت النيابة العامة من مباشرة 44 قضية اتجار بالبشر، خلال 6 أشهر غالبية ضحاياهم من النساء، وتضمنت ضحايا القضايا 58 امرأة ، 16 طفلًا، 9 ذكور.

وحسب تقرير لقناة “العربية”، فإن تحقيقات النيابة العامة، خلصت في النهاية لاتهام المتورطين بالاعتداء الجنسي والعمل الإجباري بجانب تهم التسول وغسل الأموال.

وأكد تركي المقيبل، رئيس لجنة الإتجار بالبشر في النيابة العامة، في حديث للقناة، صدور قرار من النائب العام بإنشاء دوائر للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص كما صدر قرار بتشكيل لجنة عليا في المقر الرئيسي تسمى لجنة الاتجار بالأشخاص.

وأوضح المقيبل أن من يرتكب هذه الجريمة يبحث عن الكسب المادي في معظم الأحيان لذلك نجد أنها تمثل ثالث أكثر مصادر الدخل المالي بعد جريمة المخدرات والسلاح.