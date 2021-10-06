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«ماريغا» لاعب الهلال: انتقالي للمملكة سيسهل عليَّ أمر ديني والآن أستطيع زيارة مكة

«ماريغا» لاعب الهلال: انتقالي للمملكة سيسهل عليَّ أمر ديني والآن أستطيع زيارة مكة
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تواصل – فريق التحرير:

تحدث اللاعب المالي “موسى ماريغا” مهاجم الهلال عن انتقاله للعب في المملكة والاحتراف في صفوف نادي الهلال.

وقال ماريغا: “إن انتقالي إلى المملكة سيسهل لي الكثير من الأمور الدينية، واستطيع زيارة مكة المكرمة بكل سهولة للعمرة والحج لي ولعائلتي.

وأضاف، في حوار مع صحيفة “الرياضية”: “انتقالي أيضا للمملكة يحقق لي العيش والاستقرار بطريقة إيجابية”، مضيفاً: “سبق أن قدمت إلى مكة المكرمة للعمرة مع والدتي ووكيل أعمالي”.

وعن استعداداته قبل المباريات قال إنه” “شخص بسيط جداً وأعد نفسي بالشكل المعتاد من خلال النوم الكافي والأكل الصحي والراحة الكافية والإعداد الجيد وتأدية الصلوات”.

أما عن مفاوضات انتقاله لصفوف الهلال، فقال: “كانت سريعة جداً وسارت بسلاسة لأنه كانت لدي نية اللعب في بلد إسلامي”.

وأضاف: “تلقيت اتصالًا من وكيل أعمالي، أبلغني فيه بوصول عرض من نادي الهلال، فأبلغته على الفور بالموافقة ودون تردد”.

 

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