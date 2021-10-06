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توقعات طقس الخميس.. ضباب خلال ساعات الصباح الباكر وأمطار رعدية على هذه مناطق

توقعات طقس الخميس.. ضباب خلال ساعات الصباح الباكر وأمطار رعدية على هذه مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني في تقريره عن حالة الطقس ليوم الخميس بمشيئة الله تعالى استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية ب سرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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