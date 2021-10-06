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توقف حركة الملاحة مؤقتا في مطار أبها بعد اعتراض مسيرة حوثية مفخخة

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 تواصل- فريق التحرير:

توقفت حركة الملاحة الجوية “مؤقتًا” بمطار أبها الدولي، بعد تمكن التحالف من إسقاط مسيرة مفخخة حوثية وسقوط شظايا بمحيط المطار.

وقال مراسل قناة الإخبارية إن حركة الملاحة توقفت مؤقتًا في مطار أبها الدولي، فيما لا تزال الحركة في محيط المطار طبيعية؛ وذلك بعد إعلان قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن أنها اعترضت مسيَّرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها.

وأشارت قوات التحالف إلى تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار الداخلي،وحدوثإصابات طفيفة لـ 4 من العاملين بالمطاروتهشم زجاج بعض الواجهات.

وأعلن التحالف أمس الأربعاء أن قوات دعم الشرعية قامت بتدمير موقع للميليشيات بالجوف، يُستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيَّرة.

 

 

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