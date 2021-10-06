فيديو مروع ينشر لأول مرة عن انفجار مرفأ بيروت

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مروع قيل إنه يعرض للمرة الأولى، يوثق لحظة وقوع انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في 4 أغسطس 2020.

ويظهر الفيديو الانفجار الذي وقع بشكل ضخم، حيث وثقه أحد الأشخاص من شرفة منزله وعلى الرغم من ابتعاد المنزل كثيرًا عن موقع الانفجار، إلا أن الموجة الانفجارية طالته وتهشم الزجاج.

وأدى الانفجار الضخم الذي عزته السلطات حينها، إلى تخزين مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة.

كما تبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنا.

واستدعى المحقق العدلي في القضية انفجار القاضي طارق بيطار، رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق للتحقيق.

وحدد القاضي بيطار يوم الثلاثاء 12 أكتوبر الحالي، موعدا لاستجواب خليل ويوم الأربعاء في 13 الحالي موعدا لاستجواب زعيتر والمشنوق و28 الشهر الحالي موعدا لاستجواب دياب.