وفاة عشرات الأطفال.. مرض غامض يجتاح هذه الدولة

تواصل – وكالات:

انتشرت حمى غامضة في شمال الهند، حيث يبحث مسؤولو الصحة عن إجابات بعد وفاة 24 طفلاً فجأة بعد إصابتهم بالمرض الغامض.

وفشل المسعفون في بالوال في توضيح سبب الحمى القاتلة وفتحوا تحقيقاً بشأنها.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ” ميرور” عن الخبراء فإن المرض الغامض يبدأ بآلام المفاصل والصداع والجفاف والغثيان وينتهي بالوفاة.

وأفاد مسؤول صحي أنه تم جمع العينات للتعرف على أسباب الحمى الغامضة. كما ذكر أحد الآباء أن ابنته توفيت بعد نقلها إلى المستشفى تشكو من الحمى.

وتابع قائلا: “ابنتي اشتكت من الحمى مساء الخميس الماضي، أدخلناها إلى كلية الطب في نهاد لتلقي العلاج لكنها توفيت في المساء”، بينما قال آخر إن ابنه كان يعاني من أعراض مماثلة وتوفي في اليوم التالي أيضاً.

وتأتي الأخبار المقلقة في الهند بعد وفاة أكثر من 50 شخصاً معظمهم من الأطفال ، بسبب حمى غامضة أخرى في أغسطس الماضي.