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دبلوم اللغة والأدب.. برنامج تأهيلي بمجمع اللغة العربية بمكة المكرمة

دبلوم اللغة والأدب.. برنامج تأهيلي بمجمع اللغة العربية بمكة المكرمة
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تواصل – فريق التحرير

أعلن مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة ومعهد سيبويه لتعليم العربية عن البرنامج التأهيلي لدبلوم اللغة والأدب.

ويهدف البرنامج لتأهيل الدارس لغويا بذائقة أدبية.

ويقدم البرنامج عن بُعد، عبر منصة المجمع الرقمية.

وتشمل المواد الدراسية (أدب الحكمة- الشعر الجاهلي – مدخل إلى الأدب – علم البديع- من عيون الشعر – النثر الفني).

وتتراوح مدة البرنامج خمسة أسابيع تتضمن 30 حصة دراسية.

كما يحصل الدارس على شهادة دبلوم من المجمع والمعهد، ونسخ رقمية مقررة من المقررات، إضافة إلى تزكية علمية للمتميزين، وإجازة علمية في المؤلفات.

 

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