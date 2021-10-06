كابتن طيار يكشف عن رواتب الطيارين في المملكة وسبب ارتفاعها

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لكابتن طيار سعودي يرد على أسئلة متابعيه الكثيرة حول كم يبلغ راتب الطيار في المملكة.

وأوضح الطيار، أنه لابد أن يفرق اولًا بين “كابتن طيار” و “مساعد طيار”، ولماذا يحصل الطيار على راتب كبير.

وأضاف :” الطيار ومساعد الطيار وظيفة واحدة.. أول ما يتخرج من الدراسة يصبح مساعد طيار.. الطيار يسمى “بي أي سي”- تعني متخذ القرارات- وهو الآمر الناهي بسبب الخبرة اللى عنده وقرارات مهمة وسريعة

وتابع: ” الطيار وظيفته ما تعتمد على وظيفة روتينية ومن وظائفه أيضًا المحافظة على أرواح الناس والطائرة لأنها غالية جدا ومقضي حياته كلها دراسة”.

اما عن راتب الطيار فقال :” مساعد الطيار يبدأ راتبه من 17 ألف ريال أساسي ويوصل مع بدل الراحلات إلى تقريبا 30 ألف.. وبالنسبة لراتب كابتن طيار يبدأ من 40 ألف أساسي ويتسمر مع بدلات وبدل الرحلات ويصل إلى 60 أو 70 ألف ريال”.