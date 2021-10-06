الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بسبب «كورونا».. امرأة تنجب طفلاً دون أن تدري

بسبب «كورونا».. امرأة تنجب طفلاً دون أن تدري
0

تواصل – وكالات:

استيقظت امرأة حامل كانت ترقد في غيبوبة بسبب مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا، لتكتشف أنها ولدت بالفعل قبل أسبوع دون أن تدري.

وكانت المرأة وتدعى، كيلسي راوتس، حاملاً في الأسبوع الثامن والعشرين من عمرها عندما نُقلت إلى المستشفى تعاني من مشاكل في التنفس بعد إصابتها بفيروس كورونا، ودخلت في غيبوبة عندما أجرى الأطباء عملية قيصرية طارئة تكللت بولادة طفل قبل نحو 12 أسبوعاً من موعده، واستيقظت الأم البريطانية أخيراً بعد سبعة أيام والتقت بمولودها الجديد.

وقالت الأم لصحيفة ذا صن البريطانية: “لكي تستيقظ من غيبوبة وتجد أنك أنجبت طفلًا فهذا أمر مذهل، نحن جميعاً سعداء”.

وبعد 40 يوماً في المستشفى، قرر الأطباء أن الطفل الجديد أصبح قوياً بما يكفي للعودة إلى المنزل، فيما وصفت الأم الطريقة التي أنجبت بها بأنها أشبه بالمعجزات.

مواد ذات صلة

«الصحة»: 4 متحورات لـ«كورونا» تثير القلق وجرعتي لقاح تحمي من الخطر

«الصحة»: 4 متحورات لـ«كورونا» تثير القلق وجرعتي لقاح تحمي من الخطر

«الصحة» تكشف الإصابات الجديدة بكورونا وحالات التعافي والوفيات

«الصحة» تكشف الإصابات الجديدة بكورونا وحالات التعافي والوفيات

دراسة تزف بشرى سارة بشأن تأثيرات لقاح «فايزر» على متحور «دلتا»

دراسة تزف بشرى سارة بشأن تأثيرات لقاح «فايزر» على متحور «دلتا»

تحذير مفاجئ من «الصحة العالمية»: لن يُقضى على كورونا لهذا السبب

تحذير مفاجئ من «الصحة العالمية»: لن يُقضى على كورونا لهذا السبب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>