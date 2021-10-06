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ضبط مقيم بحوزته وعول وغزلان مهربة من الخارج في جازان

ضبط مقيم بحوزته وعول وغزلان مهربة من الخارج في جازان
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة جازان القبض على مقيم بحوزته وعول وغزلان مهربة من خارج المملكة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، أنّ مركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر، قبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ضبط بحوزته وعول وغزلان مهربة من خارج المملكة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وأهاب المتحدث الإعلامي بالجميع الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

 

 

 

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