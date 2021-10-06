للوافدين والمقيمين.. هذه المخالفة تبعدك عن المملكة وتمنع دخولك نهائيًا

تواصل- فريق التحرير:

أعادت وزارة الداخلية التأكيد على المواطنين والوافدين والمقيمين، بالإلتزام بتعليمات العزل والحجر الصحي المؤسسي، محذرة من مخالفة هذه الإجراءات.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن عقوبة مخالفة تعليمات العزل والحجر الصحي المؤسسي، غرامة مالية 200 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه إذا كان المخالف مقيماً يتم إبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة بحقه.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أكدأن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لم توضع للعقوبة، بل وضعت لحفظ صحة المجتمع.

وأوضح أن الجهات الأمنية تكثف جهودها مع الأجهزة المعنية الأخرى لضبط مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومخالفات العزل الصحي المؤسسي والمنزلي للقادمين من الخارج.