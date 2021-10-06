الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على «بداح الفغم»

أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على «بداح الفغم»
0

تواصل – واس:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العشاء اليوم صلاة الميت على بداح بن عبدالله الفغم – رحمه الله -، وذلك بجامع الراجحي بالرياض.
وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، ومعالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين.
وقدم سموه العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلاً الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

مواد ذات صلة

أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأميرة دلال بنت سعود بن عبد العزيز

أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأميرة دلال بنت سعود بن عبد العزيز

أمير الرياض بالنيابة: التحصين شرط لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت

أمير الرياض بالنيابة: التحصين شرط لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على اللواء السديري

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على اللواء السديري

حكم الصلاة على الميت قبل أو بعد أن يُصلي عليه الإمام.. الشيخ «سليمان الماجد» يوضح (فيديو)

حكم الصلاة على الميت قبل أو بعد أن يُصلي عليه الإمام.. الشيخ «سليمان الماجد» يوضح (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة