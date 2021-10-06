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مسؤولة أمريكية: ملتزمون بإعادة إيران لـ«علبة الاتفاق النووي»

مسؤولة أمريكية: ملتزمون بإعادة إيران لـ«علبة الاتفاق النووي»
جو بايدن وآراؤه حول العلاقات مع إيران
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تواصل – وكالات:

أعلنت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي، مارا كارلين، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدبلوماسية، وتريد إعادة إيران إلى “علبة” الاتفاق النووي.

وقالت كارلين في حوار مع معهد الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تريد أن يعود كل الأطراف إلى تطبيق الاتفاق النووي.

إلى ذلك لفتت إلى أن “وزارة الدفاع تضع خيارات أمام الرئيس جو بايدن للتعامل مع إيران”.

وأضافت: “علينا مواصلة التنسيق مع حلفائنا وشركائنا الإقليميين، وندرك الخطر المحدق”، مؤكدة: “نحن مدركون للخطر الذي تمثله إيران عبر أنشطتها المزعزعة للاستقرار”.

كما شددت كارلين على أن واشنطن تريد العمل مع شركائها لمواجهة تحدي طهران بعيد المدى.

وقالت إن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء على مواجهة خطر الصواريخ والمسيرات الإيرانية، مؤكدة: “نستطيع العمل مع الحلفاء لصد الأنشطة الإيرانية”.

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