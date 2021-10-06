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رواتب الموظفين في عهد الملك المؤسس.. هل كانت مبالغ نقدية؟

رواتب الموظفين في عهد الملك المؤسس.. هل كانت مبالغ نقدية؟
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تواصل – فريق التحرير:

هل تعلم طبيعة الرواتب في بداية عهد الملك المؤسس، رحمه الله؟ هذا ما كشفت عنه “قناة السعودية” في تقرير لها.

وأوضحت القناة، في التقرير الوثائقي، أن المعاشات أو الرواتب في بداية عهد الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله لم تكن نقودا كالتي نعرفها اليوم، بل كانت بما يتوفر من الأرزاق مثل التمر والحبحب والبطيخ وهذا ما كتبه في مذكراته د. رشاد فرعون وهو الطبيب والمستشار الخاص للملك عبدالعزيز رحمه الله .

وخلال الحلقة، قال الأستاذ محمد الوهابي مصرفي سابق: “قديما ما كان متعارف عليه في بداية عهد الملك عبدالعزيز وما قبله كان التمر والأقط والغنم ، أو الجمال”.

وتابع محمد الوهابي “بمعنى من كان راتبه كبيرا كان يأخذ جملاً أو ناقة، والأقل كان يأخذ شاة أو عنز وهكذا”.

 

 

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