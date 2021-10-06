نوع من الأطعمة يضعف الشعر ويسرع من تساقطه

تواصل – وكالات:

مشكلة ضعف وتساقط الشعر من المشاكل التي تؤرق الرجال والنساء، ويبحث الكثيرون عن الأسباب التي تؤثر على صحة الشعر لعلاجها.

وحدد الباحثون، مكوناً غذائياً قد يكون السبب وراء الشكوى الشائعة، ما يتحدى المعتقدات الشائعة حول تساقط الشعر.

وألقت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Nature، الضوء على التغيرات التي تحدث في الأنسجة بعد تناول الأطعمة الغنية بالدهون.

وتوصل باحثون يابانيون من جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان، إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون يمكن أن يسرع من تساقط الشعر وترققه الذي يحدث كنتيجة حتمية للشيخوخة، بحسب روسيا اليوم.

ولاحظ معدو الدراسة أن السمنة يمكن أن تؤدي إلى استنفاد الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر (HFSCs) من خلال تحريض الإشارات الالتهابية، والتي بدورها تمنع تجدد بصيلات الشعر.

وبينت الدراسة، التي أجريت على الفئران، أن التغيرات في شعر وجلد القوارض حدثت بعد أربعة أيام فقط من اتباع نظام غذائي عالي الدهون.