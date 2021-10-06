الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الناتو يطرد نصف بعثة روسيا الدبلوماسية ويتهمهم بالتجسس والأخيرة تهدد بالرد

الناتو يطرد نصف بعثة روسيا الدبلوماسية ويتهمهم بالتجسس والأخيرة تهدد بالرد
0

تواصل – وكالات:

قرر حلف شمال الأطلسي “الناتو”، طرد 8 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية، متهمًا إياهم بالتجسس.

وفي حديثه لوكالة سبوتنيك الروسية، أكد متحدث باسم “الناتو”، أنه تقرر طرد 8 دبلوماسيين روس، مما خفض حجم مهمة روسيا في الحلف إلى النصف ردًا على الأنشطة التجسسية التي يقومون بها.

ويعتقد أن الدبلوماسيين الثمانية المعنيين “ضباط مخابرات لم يعلن عنهم ومن المتوقع أن يغادروا بروكسل بحلول نهاية أكتوبر”.

كما من المنتظر أن ينهي الناتو أيضا عمل دبلوماسيين آخرين.

ونقلت “العربية” في خبر عاجل لها، أن روسيا تهدد بالرد على قرار الناتو طرد 8 من أعضاء بعثتها في الحلف.

وقال مصدر في الناتو:”يمكننا أن نؤكد أننا سحبنا اعتماد ثمانية أعضاء من البعثة الروسية لدى الناتو ، كانوا ضباط مخابرات روسيين غير معلنين. يمكننا أيضًا أن نؤكد أننا خفضنا عدد المناصب التي يمكن للاتحاد الروسي اعتمادها لدى الناتو إلى 10. تظل سياسة الناتو تجاه روسيا ثابتة”.

وأضاف المصدر:”لقد عززنا ردعنا ودفاعنا ردًا على الإجراءات العدوانية لروسيا، بينما نظل في نفس الوقت منفتحين على حوار هادف.”.

ورفضت البعثة الروسية لدى الناتو التعليق على التقرير.

وفي عام 2018، طرد الناتو سبعة موظفين من البعثة الروسية بعد أن تعرض ضابط المخابرات الروسي السابق، سيرجي سكريبال، وابنته للتسمم في المملكة المتحدة. وزعمت لندن أن الثنائي تسمم من قبل غاز أعصاب من الدرجة العسكرية، يُدعى نوفيتشوك، وأكدت أنه من ‘المرجح للغاية’ أن موسكو هي المسؤولة عن الحادث.

في ذلك الوقت، قال ستولتنبرج إن روسيا ستظل لديها بعثة دبلوماسية من 20 شخصًا في مقر التحالف في بروكسل، مما سيسمح لروسيا بالحفاظ على الاتصالات الأساسية مع أعضاء الناتو.

مواد ذات صلة

بعد أزمة التعطل.. أول دولة  تقرر فرض غرامة على فيسبوك

بعد أزمة التعطل.. أول دولة  تقرر فرض غرامة على فيسبوك

تحطم مروحية في ضواحي موسكو ومصرع 3 كانوا متنها

تحطم مروحية في ضواحي موسكو ومصرع 3 كانوا متنها

مشاهد صادمة لانهيار جسر فوق عربتين بروسيا

مشاهد صادمة لانهيار جسر فوق عربتين بروسيا

خبير يحذر من إعداد خطير على «آيفون» يعرّض هاتفك للاختراق في ثوانٍ

خبير يحذر من إعداد خطير على «آيفون» يعرّض هاتفك للاختراق في ثوانٍ

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة