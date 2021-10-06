التأمينات الاجتماعية تحذر عملائها من هذا الأمر وتعلن عن غرامات كبيرة

تواصل- فريق التحرير:

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تحذيرًا لعملائها من التسجيل الوهمي في نظام التأمينات، كاشفة عن غرامات مالية سيتم فرضها على المخالفين.

وقالت “التأمينات الاجتماعية” عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: ” عملاء نظام التأمينات، التزامك بوجود علاقة عمل حقيقية يحفظ حق الجميع في الحصول على المنافع التأمينية ، ويجنبك الوقوع في المخالفات”.

وأوضحت “التأمينات الاجتماعية”، أن التسجيل الوهمي دون وجود علاقة عمل حقيقية يترتب عليه فرض غرامة بما لا يتجاوز ضعف قيمة الاشتراكات أو 2000 ريال عن كل حالة، أيهما أعلى.

كما أشارت “التأمينات الاجتماعية” أن صرف التعويضات للمشترك دون وجه حق يستوجب فرض غرامة لا تتجاوز قيمة التعويضات التي صرفت مع إلزام المستفيد بإعادة تلك المبالغ.

وكانت التأمينات الاجتماعية قد شددت على ضرورة تسجيل الأجر الصحيح المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل، لافتة إلى آلية تعديل الأجر.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أنه يمكن تعديل أجر المشترك من خلال المشترك أو صاحب العمل خلال السنة التأمينية أو خلال الثلاثة أشهر الأولى السنة التالية لها على الأكثر.