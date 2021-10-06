أطعمة ومشروبات تقلل أعراض ومشاكل «التهاب المفاصل»

تواصل – وكالات:

يساعد اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية وقليل الكوليسترول على إنقاص الوزن ما يقلل الضغط الواقع على المفاصل.

ومن أجل ألقاء الضوء على الحلول المساعدة لتقليل أعراض التهاب المفاصل، نشر موقع “اكسبريس” البريطاني تقريرا أشار فيه لبعض الأطعمة والمشروبات قال انها تساعد كثيرا في ذلك.

– الشاي الأخضر

وحسب الموقع، يساعد الشاي الأخضر في إنقاص الوزن وتنظيف البشرة، ويمكن له أن يقلل من أعراض التهاب المفاصل؛ لأنه مليء بالبوليفينول المضاد للأكسدة حيث يمكن أن يقلل الالتهاب ويبطئ معدل تلف الغضاريف.

كما ـن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في زيادة التمثيل الغذائي، لذا فهو مثالي لإنقاص الوزن ويمكن أن يخفف بعض الضغط عن المفاصل.

– الأسماك الزيتية والألبان والخضروات

وعن الأطعمة الأخرى التي قد تساهم في التقليل من أعراض التهاب المفاصل، أفاد الموقع بأن الأسماك الزيتية وزيت الزيتون البكر والألبان والخضروات ذات الأوراق الداكنة والبروكلي والثوم والمكسرات، تعد مهمة جدا في التقليل من التهاب المفاصل وأعراضه.

يذكر أن الفُصال العظمي يحدث عادة عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما وهو أكثر شيوعا عند النساء. حيث يؤثر على الغضروف (النسيج المرن الذي يبطن المفاصل) ما يجعل المفاصل متيبسة ومؤلمة. وفي الحالات الشديدة يصبح الغضروف متهالكا بشكل كبير، وقد يؤدي الى احتكاك العظام ببعضها مما يؤدي الى تشويه شكل المفصل ودفع العظام من موضعها.

ويمكن ان يؤثر الفصال العظمي بشكل شائع على اليدين والعمود الفقري والركبتين والخاصرتين.