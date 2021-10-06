رئاسة شؤون الحرمين تعلن عن وظائف موسمية شاغرة للجنسين

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية بمكة المكرمة، عن توفر وظائف موسمية مؤقتة للرجال والنساء للعمل بالمسجد الحرام، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.

شروط التقديم على الوظائف:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة.

– الاستعداد للعمل في أي وقت.

– أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة, وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

– طباعة بيانات المتقدم من منصة أبشر في حالة القبول المبدئي.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

موعد التقديم:-

– يبدأ التقديم يوم الأحد الموافق 1443/03/04 هـ الموافق 2021/10/10م وينتهي يوم الاثنين الموافق1443/03/05هـ الموافق 2021/10/11م.

طريقة التقديم:-

– سيكون التقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة على الرابط التالي:اضغط هنا